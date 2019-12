Canada treo thưởng gần 900 triệu đồng để tìm tội phạm rửa tiền gốc Việt

Tờ The Globe and Mail ngày 4.12 đưa tin Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đang triển khai chiến dịch truy nã một tội phạm gốc Việt có liên quan với một băng nhóm tội phạm rửa tiền.

Lệnh truy nã toàn quốc được phát ra tại Canada vào năm 2013 nhưng cảnh sát cho biết Dinh trốn khỏi Canada và về Việt Nam trước khi các cáo buộc được đưa ra, và mọi nỗ lực truy tìm đối tượng này đến nay đều không có kết quả.

RCMP đang phối hợp với chương trình Be on the Lookout (BOLO) - dự án về những tội phạm bị truy nã ở Canada – phát động chiến dịch thông báo trên mạng, báo in, truyền hình và biển báo nhằm truy nã Dinh.