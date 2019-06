Căng thẳng dâng cao tại Jerusalem

Đền thờ này thuộc đồi Núi Đền và cách không xa một số địa điểm thiêng liêng của Do Thái giáo nên lâu nay cả khu vực luôn rất nhạy cảm về an ninh và tôn giáo.

Suốt nhiều thập niên qua, mỗi khi đến dịp kỷ niệm nói trên, người Do Thái tổ chức tuần hành tại Núi Đền nhưng luôn hạn chế vào khu phức hợp đền Al-Aqsa nếu trùng thời điểm với tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Lần này, cảnh sát không giải thích lý do hộ tống nhóm người Do Thái vào đền.