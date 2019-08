Căng thẳng dâng cao tại khu vực Kashmir

Hạ viện Ấn Độ hôm 6.8 đã thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với Kashmir , theo tờ The Times of India. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền New Delhi.