Căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng

Mỹ, đồng minh không nhất quán về Iran

Người phát ngôn liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria Christopher Ghika hôm qua cho biết “không có tín hiệu nào chứng tỏ mối đe dọa từ các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đang gia tăng tại khu vực”. Tuy nhiên, quân đội Mỹ sau đó ra thông báo nói bình luận của ông Ghika “trái ngược với những mối đe dọa từ lực lượng do Iran ủng hộ mà tình báo Mỹ và đồng minh đã phát hiện”. Theo AFP, thông tin mâu thuẫn này làm dấy lên những câu hỏi về việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, đặc biệt là khi Washington chưa đưa ra giải thích rõ ràng nào.