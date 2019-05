Tổng thống Trump bác tin điều động 120.000 lính Mỹ đối phó Iran

“Tôi nghĩ đây là tin giả mạo”, Tổng thống Trump nói và nhắc đến bài viết do tờ The New York Times đăng tải cho rằng Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã trình kế hoạch mới cho Nhà Trắng hôm 9.5, bao gồm việc điều động tối đa 120.000 binh sĩ đến Trung Đông nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ hoặc nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân.