Cảnh báo về bức xạ cho các sứ mệnh đưa người lên mặt trăng

Tuy nhiên, bất chấp cơ quan không gian Mỹ tính toán lựa chọn vị trí đáp phi thuyền kỹ lưỡng đến mức nào, điều đầu tiên họ cần cân nhắc là làm sao bảo vệ các nhà du hành vũ trụ trước hàm lượng bức xạ tăng vọt so với ISS.

Nhờ vào thiết bị có tên LND, các nhà khoa học lần đầu tiên có thể đo được bức xạ trên bề mặt chị Hằng, theo báo cáo trên chuyên san Science Advances.

Do nhà nghiên cứu Berger và các đồng sự hợp lực thiết kế, thiết bị LND được gắn lên tàu thăm dò của Trung Quốc là Thường Nga-4, đã đáp xuống phần tối của mặt trăng hồi đầu năm ngoái.

Theo số liệu đo đạc của LND, hàm lượng bức xạ trung bình trên bề mặt mặt trăng là khoảng 60 microsievert/giờ.

Để dễ so sánh, các hành khách trên chuyến bay từ Đức đến bờ Đông Mỹ tại New York phải phơi nhiễm mức độ bức xạ với hàm lượng thấp hơn từ 5-10 lần so với con số trên.