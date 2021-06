Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ tổng biên tập báo Apple Daily

Cảnh sát Hồng Kông cho biết 5 lãnh đạo này bị bắt giữ "vì thông đồng với nước ngoài hoặc thế lực bên ngoài, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia". Một nguồn tin cảnh sát xác nhận với AFP rằng cả 5 người bị bắt đều là lãnh đạo của Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily. Những người này đều bị bắt theo luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Theo Apple Daily, tổng biên tập Ryan Law (La Vĩ Quang) nằm trong số những người bị bắt. Tờ báo đã phát trực tiếp cảnh quay vụ bắt giữ của cảnh sát ngày 17.6 trên tài khoản Facebook. Sàn giao dịch chứng khoán của Hồng Kông cho biết giao dịch cổ phiếu của Next Digital đã bị tạm dừng.

Phát biểu tại họp báo buổi sáng, ông Steve Li Kwai-wah (Lý Quế Hoa), lãnh đạo của đơn vị an ninh quốc gia phụ trách vụ bắt giữ, cũng tiết lộ số tài sản trị giá 2,32 triệu USD của ba công ty Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited và AD internet Limited đã bị đóng băng, South China Morning Post đưa tin.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai tại tờ Apple Daily trong vòng chưa đầy một năm. Chủ sở hữu tờ Apple Daily, tỉ phú truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh, 73 tuổi) đã bị bắt vào tháng 8.2020.

Ông Lê cũng bị buộc tội thông đồng với nước ngoài và đang chịu án tù vì tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2019. Nhà chức trách không nêu rõ những hành vi được coi là "thông đồng" của ông Lê. Tuy nhiên, ông Lê bị cáo buộc vận động quốc tế trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông.

Tháng trước, cảnh sát đã sử dụng luật an ninh quốc gia để đóng băng tài khoản ngân hàng của ông Lê và phần lớn cổ phần của tỉ phú này trong Next Digital. Đây là lần đầu tiên chính quyền Hồng Kông sử dụng luật an ninh quốc gia để thu giữ cổ phiếu của một cổ đông lớn trong công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.