Cạnh tranh độc quyền vắc xin Covid-19

WHO: Không có bằng chứng Mỹ lây SARS-CoV-2 sang Trung Quốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết không có bằng chứng cho thấy Mỹ mang SARS-CoV-2 vào Trung Quốc. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy cáo buộc cũng như bất kỳ bằng chứng nào để củng cố giả thuyết Mỹ mang SARS-CoV-2 vào Trung Quốc”, theo tờ The Washington Times ngày 15.3 dẫn lời phát ngôn viên Christian Lindmeier của WHO. Ông Lindmeier nhấn mạnh WHO đã điều nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để tìm hiểu cơ chế lây lan của SARS-CoV-2. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Nghiên cứu dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, vẫn khẳng định SARS-CoV-2 chắc chắn có nguồn gốc từ TP. Vũ Hán , tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Trước đó, trên Twitter ngày 12.3, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, viết: “Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang SARS-CoV-2 đến Vũ Hán”, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.