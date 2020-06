CCTV, Tân Văn xã, Nhân dân nhật báo, Hoàn Cầu thời báo ‘gặp khó’ ở Mỹ

Đến tháng 3, Washington cắt giảm số phóng viên Trung Quốc được làm việc tại Mỹ từ 160 xuống còn 100 vì Bắc Kinh có thói quen “quấy rối, hăm dọa” các nhà báo nước ngoài.

Đáp trả, Trung Quốc tuyên bố sẽ trục xuất các phóng viên thường trú của tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post khi thẻ hành nghề của họ hết hạn vào cuối năm 2020.