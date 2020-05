Mỹ siết visa với phóng viên Trung Quốc

Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 8.5 thông báo sẽ hạn chế thời hạn visa cho phóng viên Trung Quốc trong vòng 90 ngày thay vì vô thời hạn như trước nay.

Hồi tháng 2, Mỹ thông báo sẽ coi 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như cơ quan đại diện nước ngoài.

Vào tháng 3, Trung Quốc trục xuất phóng viên của 3 tờ báo Mỹ nhằm đáp trả việc Mỹ giảm số lượng phóng viên Trung Quốc làm việc cho các hãng thông tấn nhà nước trên đất Mỹ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Mỹ gồm Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, The New York Times , The Wall Street Journal, The Washington Post, và Time phải khai báo thông tin nhân viên, tài chính , hoạt động và sở hữu bất động sản tại Trung Quốc.