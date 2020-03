Tổng thống Trump: Gọi 'virus Trung Quốc' là chính xác vì đến từ Trung Quốc

Theo CNN, Tổng thống Trump nói ông không hiểu được việc Trung Quốc cho rằng quân đội Mỹ đã mang SARS-CoV-2 đến Trung Quốc.

“Quân đội của chúng ta không mang virus đến cho ai cả. Trung Quốc đang đưa ra thông tin sai lạc rằng quân đội chúng ta mang bệnh dịch đến cho họ. Điều này là sai. Thay vì đôi co, tôi nói tôi phải gọi nó bằng cái tên gắn với nơi nó xuất phát. Virus đến từ Trung Quốc nên tôi nghĩ đó là từ rất chính xác”, Tổng thống Trump nói.

Trên Twitter ngày 12.3, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố: “Có thể chính quân đội Mỹ đã mang virus Corona đến Vũ Hán”, nhưng ông ta không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trong diễn biến liên quan tình hình Mỹ - Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 8.3 ra lệnh trục xuất toàn bộ phóng viên của 3 tờ báo Mỹ gồm The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal nhằm đáp trả việc Mỹ giảm số lượng phóng viên Trung Quốc làm việc cho các hãng thông tấn nhà nước trên đất Mỹ.