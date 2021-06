Chấn động nghi án Mỹ do thám đồng minh châu Âu

AFP hôm qua (31.5) dẫn lại thông tin từ Đài phát thanh Đan Mạch (DR) cho hay Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén từ các dây cáp internet của Đan Mạch để theo dõi nhiều chính trị gia và quan chức cấp cao ở Đức, Na Uy, Thụy Điển và Pháp. Để làm việc này, NSA đã tận dụng sự hợp tác giám sát với đơn vị tình báo quân sự FE của Đan Mạch, vốn có nhiều trạm quan trọng dành cho các dây cáp internet dưới biển đến và từ Thụy Điển, Na Uy, Đức, Hà Lan và Anh, theo DR.

DR tiết lộ thông tin trên theo sau cuộc điều tra do đài này dẫn đầu cùng với Đài SVT của Thụy Điển, NRK của Na Uy, NDR, WDR cùng tờ Suddeutsche Zeitung của Đức và tờ Le Monde của Pháp.

Theo đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và ông Frank-Walter Steinmeier khi còn làm ngoại trưởng (hiện là tổng thống Đức), nằm trong số những quan chức cấp cao và chính trị gia châu Âu bị NSA do thám. NSA đã có thể tiếp cận các tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và dịch vụ liên lạc khác. Hoạt động do thám của NSA được mô tả chi tiết trong một báo cáo nội bộ bí mật của FE và được trình cho giới lãnh đạo FE vào tháng 5.2015. DR cho hay thông tin đài này có được đến từ 9 nguồn khác nhau. FE chưa có bình luận về thông tin do DR tiết lộ.