Châu Á trước thách thức phát triển công nghiệp không gian

Theo Công ty tư vấn không gian Bryce Space and Technology, các công ty khởi nghiệp thu hút 5,7 tỉ USD đầu tư trong năm ngoái, tăng 61% so với năm 2018 và gấp 6 lần so với năm 2014. Theo chuyên gia Simon Gwozdz, nhà sáng lập Công ty Equatorial Space Systems ở Singapore , lĩnh vực không gian vốn nổi tiếng là khó khăn về nghiên cứu, phát triển lẫn thương mại hóa. Tuy nhiên, ông dự định sẽ phóng tên lửa thương mại đầu tiên của châu Á vào đầu năm 2021. “Mọi việc thật gắt gao vào ngày nay, chúng ta sẽ xem ai có công nghệ tốt hơn, các tiếp cận thị trường thực tế hơn và có giải pháp tồn tại”, ông nhận định.