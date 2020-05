Chiến đấu cơ Trung Quốc đối đầu ‘không an toàn’ với máy bay Mỹ ở Biển Đông

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Business Insider rằng một số cuộc đối đầu nói trên “không an toàn’, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông Werner còn cho Fox News hay một tàu hộ tống Trung Quốc trong nhóm tàu sân bay Trung Quốc đã có sự di chuyển “không an toàn và không chuyên nghiệp” gần tàu khu trục Mỹ USS Mustin ở Biển Đông hồi tháng 4. Trước đó, truyền thông Trung Quốc loan tin một nhóm tàu chiến Trung Quốc do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu tiến hành “trận chiến giả” trên Biển Đông hồi tháng 4.