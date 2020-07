Chiến hạm Mỹ hoạt động gần Trường Sa

Tàu USS Ralph Johnson được triển khai thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. DVIDS không nói rõ USS Ralph Johnson hoạt động gần thực thể nào trong quần đảo Trường Sa