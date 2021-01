Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã trở lại thượng viện sau khi được sơ tán do quan ngại về an toàn của ông sau khi nhiều người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội, theo tờ The Guardian.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho hay việc đếm phiếu đại cử tri dự kiến bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 6.1 (8 giờ sáng nay 8.1, theo giờ Việt Nam).