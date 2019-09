Chuyên gia đàm phán con tin trở thành cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump

Đài CNN ngày 19.9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm phái viên chuyên đàm phán giải cứu con tin Robert O’Brien làm cố vấn an ninh quốc gia thay ông John Bolton

“Tôi hân hạnh thông báo rằng tôi sẽ chỉ định ông Robert C. O’Brien, hiện đảm nhiệm vai trò đại diện đặc biệt của tổng thống về đàm phán con tin tại Bộ Ngoại giao, làm cố vấn an ninh quốc gia mới. Tôi đã làm việc chặt chẽ trong thời gian dài với Robert. Ông ấy sẽ công tác tốt”, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter.

Ông O’Brien từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho nhiều chiến dịch tranh cử tổng thống của các ứng viên đảng Cộng hòa. Tờ The New York Times cho rằng Tổng thống Trump ấn tượng bởi thành tích của quan chức này trong việc đảm bảo thả tự do cho những công dân Mỹ bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ và CHDCND Triều Tiên.