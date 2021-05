Chuyên gia thân Trung Quốc liên tục 'lên gân' về Biển Đông

Hôm qua (14.5), ông Valencia - người thường xuyên bị cộng đồng học giả quốc tế lên án do có các nhận định thiên vị với Trung Quốc - đã có 2 bài viết liên quan vấn đề Biển Đông đăng trên các báo Asia Times và South China Morning Post.

Cụ thể, bài trên Asia Times có tựa South China Sea: muddying the waters (tạm dịch: Biển Đông giữa các hành động gây bất ổn), còn bài trên tờ South China Morning Post có tựa US-China race for surveillance supremacy in South China Sea risks a needless clash (tạm dịch: Cuộc chạy đua Mỹ - Trung về năng lực giám sát Biển Đông có nguy cơ dẫn đến đụng độ không cần thiết).

Xảo biện

Ở bài viết trên Asia Times, tác giả đã chỉ trích các hành động của Mỹ cùng một số đồng minh như Anh, Pháp... khi điều động hoạt động ở Biển Đông

Không dừng lại ở đó, xen lẫn sự chỉ trích, TS Valencia ngầm thể hiện sự “cao thượng” của Bắc Kinh vì đã “không phản đối” việc các tàu chiến của Mỹ và đồng minh đi qua Biển Đông hoặc các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Cách viết này có thể được hiểu rằng tác giả đang “hợp pháp hóa” chủ quyền phi pháp mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông.

Cũng trong bài viết trên tờ Asia Times, tác giả còn ngang ngược cáo buộc Việt Nam là một bên gây rắc rối trên Biển Đông khi quân sự hóa, xây dựng tiền đồn tại vùng biển này. Không những vậy, ông Valencia còn củng cố cho nhận định sai trái của bản thân bằng cách chỉ ra rằng Việt Nam đã triển khai cả quân đội, dân quân biển và cảnh sát biển đến Biển Đông, góp phần “đe dọa vũ lực”.

Đó chính là một xảo thuật mà ông Valencia từng nhiều lần sử dụng khi lên tiếng trên các kênh truyền thông báo chí, diễn đàn nhằm ủng hộ Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Thực tế, về luật pháp quốc tế, Tòa trọng tài quốc tế (PCA) năm 2016 đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra đối với vùng biển này.

Về hành vi gây rối, các năm qua, nhiều nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc… liên tục lên án các hành vi gây rối của Trung Quốc tại Biển Đông. Điển hình, từ tháng 3 đến nay, Trung Quốc thường xuyên điều động vô số tàu dân binh đến hoạt động gần bãi Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc cũng chính là bên quân sự hóa gây nhiều lo ngại ở các thực thể tại cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. Bằng chứng là không chỉ xây dựng hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc còn triển khai cả tên lửa các loại, chiến đấu cơ... đến các thực thể này.

Hai bài viết của chuyên gia Valencia được đăng ngày 14.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chối bỏ trách nhiệm, nhưng đe dọa

Trong bài viết đăng trên tờ South China Morning Post, ông Valencia bình luận việc Mỹ và Trung Quốc chạy đua triển khai các khí tài dùng để giám sát Biển Đông. Qua đó, tác giả biện minh rằng việc Bắc Kinh liên tục tăng cường khí tài giám sát đến vùng biển này chỉ nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách với Mỹ.

Nhận định như vậy là cách để ông Valencia tuyên truyền nhằm giúp Trung Quốc chối bỏ trách nhiệm trong việc triển khai hàng loạt khí tài đáp ứng nhu cầu do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo tại đây. Thực tế, các hoạt động do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo có vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động quân sự. Và Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động này nhằm tăng cường năng lực kiểm soát để phục vụ mưu đồ thâu tóm Biển Đông.

Sự ngụy biện của tác giả đã trở nên mâu thuẫn khi ông nhận định rằng hệ thống do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên “một pháo đài trên biển với khả năng răn đe hạt nhân”. Việc xây dựng pháo đài với khả năng răn đe hạt nhân thì rõ ràng là hành động gây căng thẳng, mang tính đe dọa bằng sức mạnh quân sự nhằm vào những nước xung quanh.

Có lẽ tác giả cũng nhận thấy sự mâu thuẫn trong cách bình luận, nhưng có thể đó cũng là cách để ông muốn thay Bắc Kinh gửi gắm các thông điệp đe dọa đến các nước khác.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông Đài Loan xây nhà máy xử lý nước thải ở Đông Sa Cục Hải sự Quảng Đông hôm qua ra thông báo tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra ở vùng biển xung quanh đảo Quy Linh thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ở phía bắc Biển Đông từ ngày 15 - 18.5 và cấm tàu thuyền vào khu vực tập trận. Thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), nhưng không cung cấp chi tiết về cuộc tập trận. Hôm 7.5, Cục Hải sự Hải Nam cũng đã thông báo tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông, khu vực gần bờ biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc, từ ngày 8 - 15.5. Tính từ đầu năm đến nay, PLA tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 18 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 6 cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ, so với con số tổng ít nhất 20 của cả năm 2020, theo các thông báo được đăng trên website của MSA. * Cùng ngày 14.5, CNA đưa tin công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở phía bắc Biển Đông sẽ được hoàn tất trong tháng tới. Giới chức Đài Loan nhấn mạnh nhà máy mới không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn cung cấp thêm nước sạch cho khoảng 200 người sống trên quần đảo Đông Sa để phục vụ việc trồng trọt và sinh hoạt. Minh Trung