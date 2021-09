Chuyên gia Triều Tiên chê tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc ‘vụng về’

“Các hình ảnh được tiết lộ cho thấy vũ khí đó có cấu trúc và hình dáng của một tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất điển hình. Dù các hình ảnh có thể được cố ý chỉnh sửa để bảo mật, tên lửa vẫn trông giống một vũ khí tồi tàn và không giống một vũ khí dưới nước”, theo ông Jang Chang-ha, giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học quốc phòng của CHDCND Triều Tiên.

“Hàn Quốc có lẽ muốn giảm cảm giác bất an về an ninh đang gia tăng do liên tiếp có tin tức về việc Triều Tiên phát triển tên lửa”, ông nhận định.