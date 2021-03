Tàu khổng lồ vẫn chắn ngang kênh đào Suez, thiệt hại ước tính sẽ rất lớn

Tàu Ever Given dài 400 m chắn ngang kênh đào Suez từ sáng 23.3 sau khi mất lái vì gió mạnh và bão cát, đe dọa gián đoạn hàng hóa toàn cầu trong nhiều ngày.

Giới chuyên môn cho rằng các tàu container “khủng” như Ever Given thường được bảo hiểm thân tàu và thiệt hại máy móc khoảng 100-140 triệu USD. Các nguồn tin cho biết con tàu được bảo hiểm tại thị trường Nhật.

Hình ảnh con tàu bị mắc kẹt nhìn từ vệ tinh Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, chi phí cứu hộ cũng sẽ do bên bảo hiểm thân tàu, máy móc chi trả. Phát ngôn viên Martijn Schuttevaer của công ty dịch vụ hàng hải Boskalis (Hà Lan) cho hay công ty trực thuộc là Smit Salvage đã được thuê hỗ trợ giải cứu tàu Ever Given. Công ty đã cử 10 người đến Ai Cập.