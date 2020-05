Cộng đồng gốc Việt ở Mỹ vượt qua nhiều thách thức

Hằng năm, VEGGI với hàng trăm thành viên đã cung cấp cho thị trường địa phương hàng tấn rau củ sạch. Hợp tác xã cung cấp giống, đào tạo cho thành viên cách trồng rau hữu cơ trong sân vườn tại nhà hoặc đến làm việc tại trang trại rộng 8.000 m2, theo trang Civil Eats. “Tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi thích trồng trọt”, bà Tham Nguyen (78 tuổi), một thành viên VEGGI, nói trong lúc cùng chồng thu hoạch cải bẹ xanh.

Mục tiêu của VEGGI là giúp cộng đồng gốc Việt có được thu nhập hơn hoặc ít nhất bằng với mức trước khi sự cố tràn dầu xảy ra hồi năm 2010, đồng thời cung cấp rau củ sạch cho chợ và các nhà hàng địa phương. Thu nhập cao nhất của một nông dân tham gia VEGGI có thể lên đến 50.000 USD/năm (hơn 1,1 tỉ đồng).

“Sau hai thảm họa, nhiều người rời khỏi đông New Orleans đến nơi khác sinh sống và chính quyền thành phố ban đầu lên kế hoạch chuyển đổi nơi này thành một khu đất để hứng nước nếu có bão trong tương lai. Tuy nhiên, người gốc Việt đã bỏ ra quá nhiều thời gian để gầy dựng cộng đồng này từ bàn tay trắng nên chúng tôi không thể từ bỏ và cùng nhau đấu tranh, xin phép chính quyền giữ lại một khu đất để phát triển nông nghiệp đô thị”, anh Khai Nguyen, điều phối viên của MQVN - chịu trách nhiệm vận hành VEGGI, cho biết.

Trang trại VEGGI đang phải đối mặt hai thách thức cùng lúc: tác động từ biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 làm giảm sức mua của người tiêu dùng . Anh Khai cho biết phía đông New Orleans có địa hình ở dưới mực nước biển và trong 3 năm qua, mưa lớn gây ngập lụt trở nên thường xuyên hơn do đây là vùng đất quá thấp nên không thể thoát nước. Điều này gây khó khăn lớn đối với cộng đồng gốc Việt đang làm việc tại đây.

Bên cạnh đó, việc hầu hết nông dân quản lý hợp tác xã đều là người cao tuổi, trong khi nhiều thanh niên gốc Việt rời khỏi đông New Orleans để học đại học hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm khác gây lo ngại về sự thiếu hụt đội ngũ kế cận, theo tờ The Nation. Tuy vậy, anh Khai chia sẻ: “Nhiều người quay trở lại với nghề đánh bắt hoặc tìm công việc khác nhưng chúng tôi rất may mắn vì có các thành viên yêu thích trồng trọt vẫn còn ở lại. Miễn là có thành viên bám trụ với hợp tác xã, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất. Tôi vẫn hy vọng rằng những sáng kiến vì cộng đồng như thế này sẽ giúp thu hút thêm nhiều thành viên trẻ”.