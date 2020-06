Cột mốc buồn trong đại dịch Covid-19: 500.000 người chết, trung bình tháng vượt AIDS, sốt rét

Tuy tỷ lệ tử vong chung có dấu hiệu chậm dần trong những tuần gần đây nhưng các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về số ca nhiễm mới hằng ngày tăng kỷ lục ở các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, một số nước khác ở châu Á.

Theo thống kê của Reuters giai đoạn ngày 1-27.6, trung bình mỗi ngày có hơn 4.700 người chết vì Covid-19 trên thế giới. Điều này tương đương cứ mỗi giờ có 196 người chết.

Chỉ trong vòng 5 tháng sau đó, số người chết vì Covid-19 đã vượt qua số ca tử vong hàng năm do sốt rét. Sốt rét cũng là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Số ca tử vong vì Covid-19 trung bình lên tới 78.000/tháng, so với 64.000 ca tử vong liên quan đến AIDS và 36.000 trường hợp tử vong do sốt rét, theo Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ).