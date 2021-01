Covid-19 ngày càng khó lường

WHO, Trung Quốc phản ứng chậm trễ Trong báo cáo công bố hôm qua, Ủy ban độc lập về Chuẩn bị và ứng phó đại dịch (IPPR) kết luận WHO và Trung Quốc đáng ra phải hành động nhanh chóng và mạnh mẽ hơn vào thời gian đầu, khi dịch Covid-19 mới bùng phát. “Điều rõ ràng là cơ quan y tế địa phương và quốc gia của Trung Quốc đã có thể áp dụng các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ hơn vào tháng 1.2020”, IPPR kết luận. Bên cạnh đó, IPPR cho rằng WHO đã chậm trễ trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, cảnh báo vi rút có thể lây từ người sang người, ban bố Covid-19 là đại dịch. IPPR được thành lập vào tháng 7.2020 để đánh giá công tác ứng phó của thế giới đối với đại dịch Covid-19. Việc thành lập dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng Y tế thế giới thông qua vào tháng 5.2020 sau khi các thành viên kêu gọi WHO đánh giá độc lập và toàn diện công tác ứng phó đại dịch. Liên quan cuộc điều tra của WHO đối với nguồn gốc gây Covid-19, nhóm chuyên gia quốc tế đang cách ly tại TP. Vũ Hán (Trung Quốc) và họp trực tuyến với chuyên gia sở tại trước khi đi thực địa. Vi Trân