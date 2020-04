Ông Trump rút tài trợ, xem xét trách nhiệm của Tổ chức Y tế Thế giới trong đại dịch Covid-19

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 14.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông chỉ đạo chính phủ tạm ngừng tài trợ để “bắt đầu tiến trình đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý yếu kém và che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc”.

Ông Trump bị cáo buộc đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch trong thời gian đầu. Tuy nhiên, ông Trump đã quy trách nhiệm cho WHO và nói rằng Mỹ, với tư cách nhà tài trợ lớn nhất cho WHO, quan ngại sâu sắc về việc tiền tài trợ có được sử dụng một cách hiệu quả nhất hay không.

“Thực tế là WHO đã không thu thập đầy đủ, xem xét kỹ càng và chia sẻ thông tin một cách kịp thời, minh bạch... WHO đã không điều tra các báo cáo đáng tin cậy từ các nguồn ở Vũ Hán, mâu thuẫn trực tiếp với số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc. Từng có thông tin đáng tin cậy, nghi ngờ có sự lây lan virus từ người sang người hồi tháng 12.2019, lẽ ra WHO phải thúc đẩy điều tra và điều tra ngay lập tức”, ông Trump phát biểu.