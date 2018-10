CPTPP sắp chính thức có hiệu lực

Bloomberg ngày 31.10 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker cho hay nước này vừa nhận được thông báo chính thức từ Úc về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo quy định, thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 30.12 sau khi đủ 6 thành viên hoàn tất thủ tục trong nước và thông báo với New Zealand, nước được ủy nhiệm phụ trách các nhiệm vụ chính thức của khối như nhận và phát thông báo.

Đến nay, hiệp định giữa 11 quốc gia có tăng trưởng kinh tế nổi bật ở châu Á - Thái Bình Dương đã được Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore và New Zealand phê chuẩn. Theo Reuters, tổng sản phẩm nội khối của các thành viên CPTPP đạt khoảng 10.000 tỉ USD, chiếm 13% GDP toàn cầu. Thỏa thuận ban đầu mang tên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 12 quốc gia trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận vào năm ngoái. Các thành viên còn lại đã đàm phán thỏa thuận sửa đổi vào tháng 1 và đặt tên mới là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, được ký kết vào tháng 3.

Bộ trưởng Parker hôm qua bày tỏ hy vọng các thành viên còn lại cũng sẽ sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước. Theo ông, việc chính thức khởi động quá trình đếm ngược 60 ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc áp dụng các quy định cắt giảm thuế được tính theo năm nên đợt giảm thứ nhất sẽ áp dụng vào ngày 30.12 và đợt thứ hai áp dụng vào ngày 1.1.2019. “Như vậy, doanh nghiệp New Zealand sẽ có thể xuất khẩu sang các nước và chỉ 2 ngày sau là tiếp tục được hưởng ưu đãi từ đợt giảm thuế thứ hai”, Bloomberg dẫn lời ông phát biểu. Theo ông Parker, CPTPP sẽ giúp cắt giảm đến 200 triệu USD (4.660 tỉ đồng) thuế hằng năm. Trong khi đó, lợi ích từ việc tiếp cận các thị trường có thể giúp GDP New Zealand tăng đến 3 tỉ USD/năm.

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi chia sẻ thỏa thuận được kích hoạt mang ý nghĩa “cực kỳ to lớn” đối với sự phát triển của nước này cũng như tại châu Á. “Chủ nghĩa bảo hộ đang mạnh lên trên thế giới nên các quy tắc thương mại tự do và công bằng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo và tuyên bố Nhật sẽ “cầm cờ cho tự do thương mại”. Trong khi đó, Úc cho biết thỏa thuận sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu , dự kiến đạt 52 tỉ AUD (858.000 tỉ đồng) trong năm nay.