Cụ bà gốc Việt nỗ lực chống kỳ thị người gốc Á

Theo kênh Spectrum News 1, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, thiếu khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế, cụ Nguyen tham gia một nhóm tình nguyện có tên Nailing It for America, do con trai cụ đồng sáng lập để quyên góp tiền giúp đỡ các nhân viên ở tuyến đầu chống dịch. Cụ Nguyen kể cụ đã rút tiền hưu trí của mình để giúp Nailing It for America mua khẩu trang. Nailing It for America là một tổ chức của ngành làm móng được thành lập trong giai đoạn bùng nổ Covid-19.