Cuộc chạy đua vũ trang trong lòng nước Mỹ

Tháng 3.2020, số lần kiểm tra lý lịch liên bang - thủ tục để mua súng , vượt mốc 1 triệu lần trong một tuần, lần đầu tiên từ khi chính phủ Mỹ bắt đầu theo dõi số liệu này từ năm 1998. Trong những cuộc biểu tình sau đó và bầu cử tổng thống, người dân Mỹ tiếp tục mua súng và hồi đầu năm nay, số thủ tục kiểm tra lý lịch vượt con số 1,2 triệu lần một tuần.

Dữ liệu sơ bộ mới từ Đại học Northeastern và Trung tâm Nghiên cứu Kiểm soát Thương tật Harvard cho thấy khoảng 6,5% người trưởng thành tại Mỹ , tương đương 17 triệu người, mua súng trong năm 2020, tăng 5,3% so với năm 2019.

Tuy doanh số bán súng tại Mỹ đã tăng trong nhiều thập niên, thường tăng đột biến vào những năm bầu cử và sau những vụ phạm tội nghiêm trọng, nhưng người Mỹ đang mua súng nhiều với số lượng bất thường, được góp phần bởi đại dịch Covid-19, đợt biểu tình năm 2020 và nỗi sợ từ hai điều vừa kể.

Một người phụ nữ tại thành phố Newburgh, bang New York chuẩn bị súng để đi tập bắn Reuters

Theo tờ The New York Times, không chỉ người có súng mua thêm mà người chưa có súng cũng bắt đầu trang bị vũ khí. Dữ liệu của Đại học Northeastern và trung tâm của Harvard cho thấy khoảng 1/5 tổng số người Mỹ mua súng vào năm ngoái là những người lần đầu sở hữu súng. Bên cạnh đó, khách hàng mới có ít nam giới và người da trắng hơn so với trước đây. Cụ thể, khoảng một nửa là phụ nữ, 1/5 là người da màu và 1/5 khác là người gốc Latinh.

Nhiều nhân viên cửa hàng súng cho biết rằng năm ngoái doanh số bán hàng đã đạt kỷ lục và họ cũng tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ông Thomas Harris, làm việc tại cửa hàng Sportsman's Warehouse ở thành phố Roanoke, bang Virginia cho biết từ khoảng tháng 3.2020, những khách hàng của ông bắt đầu xuất hiện nhiều nhân viên văn phòng hơn, đến từ các công ty bảo hiểm và công ty phần mềm.

Đại dịch và biểu tình

Ông Harris cho biết nhiều người mua không dè dặt và hầu hết chưa bao giờ dùng súng. Mục đích của họ không phải là mang súng ở nơi công cộng, mà là để nó ở nhà. Họ nói rằng: “Chúng tôi sắp bị phong tỏa. Chúng tôi buộc phải ở yên tại nhà. Chúng tôi muốn được an toàn”.

Người mua súng tại một cửa hàng ở thành phố Cheyenne, bang Wyoming Reuters

Theo trang The Trace chuyên theo dõi việc bán súng, sức mua đã tăng đều trong 10 năm qua và bùng nổ vào năm 2020, tăng 64% so với năm 2019. Tháng 6.2020 là tháng đỉnh điểm sau khi các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát trấn áp. Đến năm 2021, người Mỹ tiếp tục mua súng và trong tháng 1 có hơn 2,3 triệu khẩu được bán, cao nhất từ tháng 7.2020. Trong Quý 1/2021, doanh số bán súng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Marqueece Harris-Dawson, thành viên hội đồng thành phố Los Angeles, nơi bạo lực súng đạn diễn ra ngày càng gay gắt, cho biết: “Người Mỹ đang chạy đua vũ trang với chính họ. Hiện tượng này giống như khi người ta tranh nhau giấy vệ sinh khi đại dịch vừa bùng nổ”. Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát General Social Survey, do trung tâm nghiên cứu tại Đại học Chicago thực hiện, có tổng 39% hộ gia đình Mỹ sở hữu súng, tăng từ 32% của năm 2016.

Tuy nhiên, tiến sĩ nghiên cứu về súng đạn Garen Wintemute tại Đại học California nhận định nhu cầu mua súng lên là điều đáng lo ngại, khi số vụ giết người tăng 25% vào năm 2020, theo dữ liệu từ FBI. Đa số các vụ giết người tại Mỹ là từ súng đạn.