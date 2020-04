Cuộc chiến ngầm bên trong Nhà Trắng giữa đại dịch Covid-19

Úc chỉ trích Trung Quốc “cưỡng ép kinh tế” Reuters ngày 27.4 dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne cảnh báo về việc Trung Quốc muốn “cưỡng ép kinh tế” nhằm đáp trả việc nước này thúc đẩy điều tra về nguồn gốc SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Trước đó khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Australian Financial Review, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Thành Cạnh Nghiệp gọi việc Thủ tướng Úc Scott Morrison thúc đẩy một cuộc điều tra về Covid-19 là “nguy hiểm”. Ông Thành còn nói rằng việc chính phủ Úc theo đuổi một cuộc điều tra toàn cầu về đại dịch Covid-19 có thể dẫn đến việc tẩy chay của sinh viên và du khách Trung Quốc đối với Úc, cũng như nguy cơ suy giảm xuất khẩu các mặt hàng nông sản phổ biến của Úc như rượu vang và thịt bò đến Trung Quốc. Khánh An