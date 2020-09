Cựu quan chức CIA tố 'chương trình gián điệp khổng lồ' của Trung Quốc ở New York

Chia sẻ với tờ The New York Post hôm 26.9, cựu quan chức CIA cáo buộc rằng vào bất kỳ thời điểm nào, số lượng gián điệp được chính quyền Bắc Kinh cài cắm tại thành phố New York có thể lên đến 100.

“Chương trình gián điệp của họ khổng lồ”, ông Olson nhận xét, thêm rằng mạng lưới gián điệp của Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội và tìm kiếm những người Mỹ gốc Hoa có cảm tình với Trung Quốc đại lục.

Một trong những ví dụ điển hình là cảnh sát thành phố New York (NYPD) Baimadajie Angwang , công dân Mỹ gốc Tây Tạng vừa bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh.

“Cảnh sát, quân đội, đặc vụ phản gián là những mục tiêu tiềm năng (của tổ chức tuyển gián điệp của Bắc Kinh)’, theo ông Olson, hiện là giáo sư của Đại học Texas A&M, cho biết. “Phía Trung Quốc rất quan tâm đến các thành viên của NYPD, những đối tượng có thể ghi chép, cung cấp manh mối và tìm kiếm những người đang bị điều tra”, ông phân tích.

Cố vấn lịch sử của CIA, H. Keith Melton, cho hay theo quy trình săn lùng những mục tiêu tiềm năng, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc chủ yếu tập trung vào giới Hoa kiều và cử “người quen” liên lạc với họ.

Kế đến, các đối tượng sẽ được thuyết phục “làm một chuyện mang lại lợi ích cho quê hương”, mà lại không gây tổn hại gì cho lợi ích quốc gia của Mỹ.