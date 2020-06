Đã tìm ra câu trả lời cho sự biến mất của khủng long

Sự kiện tuyệt chủng vào Kỷ Phấn Trắng/Cổ Cận đã khiến khoảng 75% số loài thực vật và động vật, bao gồm mọi loài khủng long không phải chim , bị quét sạch khỏi bề mặt địa cầu.

Tuy nhiên, nguyên nhân đằng sau thảm họa khủng khiếp vào thời đó vẫn là đề tài gây tranh cãi.

Một số nhà khoa học cho rằng một tiểu hành tinh bề ngang 10 km đã đâm vào Trái đất góc độ chết chóc nhất , đủ để tống một khối lượng vật chất bao phủ bầu trời, chắn ánh sáng mặt trời chiếu xuống bề mặt địa cầu và kích hoạt giai đoạn băng giá kéo dài khiến loài khủng long tuyệt chủng.

Tuy nhiên, những người khác lại đề cập đến hoạt động núi lửa rầm rộ ở vùng Deccan của Ấn Độ là tác nhân gây khí hậu thay đổi trên diện rộng, như sự kiện tuyệt chủng vào cuối kỷ Permi.

Cũng có một nhóm học giả cho rằng phải cần đến sự kết hợp của cả hai nhân tố trên, ban đầu là tiểu hành tinh tông vào Trái đất đẩy các loài khủng long đến ngưỡng tuyệt chủng, và thêm tác động của núi lửa để giáng đòn kết liễu cuối cùng.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã xác định đâu là “hung thủ” tiêu diệt loài khủng long.

“Khi đưa ra các kịch bản khác nhau cho những giả thuyết kể trên, chúng tôi phát hiện vụ tấn công của tiểu hành tinh là sự kiện duy nhất có thể loại bỏ hoàn toàn môi trường sống phù hợp cho các loài khủng long”, báo The Guardian hôm 29.6 dẫn lời tiến sĩ Alfio Alessandro Chiarenza, tác giả của báo cáo do Đại học Cao đẳng London (Anh) thực hiện.

Phát hiện hóa thạch của loài khủng long mới tại Argentina

Báo cáo của họ đã đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tuy nhiên, tiến sĩ Chiarenza cũng dự kiến cuộc tranh cãi về nguyên nhân khủng long tuyệt chủng sẽ không dừng lại ở đây và ông đang chờ đợi các nghiên cứu sắp tới của nhóm ủng hộ giả thuyết về núi lửa.