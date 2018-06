Đặc sứ Triều Tiên thăm Nhà Trắng

Ngày 1.6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tiếp ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Mặt trận thống nhất, tại Nhà Trắng. Theo Reuters, ông Kim Yong-chol sẽ trao bức thư của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gửi Tổng thống Trump, nhưng hiện chưa rõ nội dung thư. Quan chức này cũng là nhân vật cao cấp nhất từ Bình Nhưỡng đặt chân đến Nhà Trắng kể từ năm 2000, khi Tổng thống Bill Clinton gặp Phó nguyên soái Jo Myong-rok.

Một điểm đặc biệt khác là trước đó, ông Kim Yong-chol cần phải có giấy phép đặc biệt mới có thể sang thăm Mỹ vì ông nằm trong danh sách trừng phạt của chính quyền Washington. Theo Reuters,ông Kim bị Hàn Quốc cáo buộc đứng sau vụ chìm tàu chiến Cheonan khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và vụ nã pháo vào đảo tiền tiêu của nước này hồi năm 2010. Ông còn bị giới tình báo Mỹ nghi ngờ liên quan đến vụ tấn công mạng nhắm vào Công ty Sony Pictures hồi năm 2014. Đến nay, Bình Nhưỡng vẫn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc.

Trước khi gặp ông Kim Yong-chol, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng có thể tiến hành cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12.6 để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cũng thừa nhận: “Tôi muốn thấy việc này được giải quyết rốt ráo trong một cuộc gặp, nhưng thường không suôn sẻ như vậy. Có khả năng không thể xong trong 1, 2 hoặc 3 cuộc họp mà nhiều khi phải cần thời gian”. Tương tự, sau khi hội đàm với ông Kim Yong-chol ở New York trong 2 ngày 30 - 31.5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay hai bên đã có nhiều “bước tiến thật sự” và “đang đi đúng hướng”, nhưng cảnh báo không nên kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng. Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng Siegfried Hecker tại Đại học Stanford (Mỹ) cho rằng phải mất khoảng 15 năm mới có thể giải giới hoàn toàn chương trình hạt nhân của Triều Tiên theo lộ trình không thể đảo ngược.