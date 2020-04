Đại dịch Covid-19: Indonesia thả 18.000 tù nhân, Malaysia đạt đỉnh dịch giữa tháng 4

"Dựa trên dữ liệu có sẵn, văn phòng WHO dự báo Malaysia sẽ chứng kiến đỉnh dịch vào giữa tháng 4 rồi từ đó các ca nhiễm sẽ giảm dần", bà Ying-Ru Lo, đại diện của WHO phụ trách Malaysia, Brunei và Singapore, nói với Reuters ngày 2.4. Tuy nhiên, bà Lo cảnh báo dự đoán của WHO có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.