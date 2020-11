Đài Loan trừng phạt kênh truyền hình của nhà tài phiệt thân Trung Quốc

Ngày 18.11, Reuters đưa tin Ủy ban Truyền thông Đài Loan đã ra quyết định ngưng gia hạn giấy phép hoạt động của kênh truyền hình CTi. Kể từ khi ra đời vào năm 2006, đây là lần đầu tiên Ủy ban Truyền thông Đài Loan đình chỉ hoạt động của một kênh truyền hình.

Cáo buộc “thân Trung Quốc”

Quyết định trên lập tức gây ra chỉ trích từ CTi và một số đảng phái chính trị đối lập của Đài Loan với cáo buộc cho rằng chính quyền đương nhiệm đang “bóp ngặt” tự do ngôn luận. Trong khi đó, Ủy ban trên viện dẫn kênh truyền hình CTi đã bị can thiệp, bởi nhà tài phiệt được cho là thân Bắc Kinh, làm mất đi tính khách quan về truyền thông.

Reuters dẫn lời một lãnh đạo của Ủy ban Truyền thông Đài Loan cho biết quyết định trên được thống nhất sau khi xem xét các vấn đề liên quan việc tỉ phú Thái Diên Minh, Chủ tịch Tập đoàn Want Want - cổ đông lớn của CTi, đã can thiệp vào tính độc lập trong công tác biên tập của kênh truyền hình này. Trước đó, CTi đã từng bị phạt vì đưa thông tin thiếu kiểm chứng cũng như đưa tin không chính xác.

Nhận chỉ thị trực tiếp từ Bắc Kinh?

Liên quan hoạt động của CTi, tờ The Financial Times tháng 7.2019 đã đăng bài điều tra về việc kênh truyền hình này bị ảnh hưởng bởi Văn phòng Sự vụ Đài Loan (TAO) - cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện (tức chính phủ) Trung Quốc đại lục.

Nhà tài phiệt Thái Diên Minh Ảnh: CNA

CTi là một kênh truyền hình của Công ty truyền thông China Times - doanh nghiệp sở hữu tờ báo China Times hàng đầu Đài Loan và các kênh truyền hình China Television (CTV) và Chung T'ien Television (CTi). Công ty China Times thuộc quyền điều hành của Tập đoàn Want Want của nhà tài phiệt Thái Diên Minh, một trong những người giàu nhất Đài Loan và được cho là khá thân thiết với Bắc Kinh.

Bài điều tra của tờ The Financial Times dẫn lời một số phóng viên của CTi cho biết biên tập của kênh truyền hình này nhận hướng dẫn hàng ngày từ TAO. “Người của TAO gọi điện mỗi ngày. Họ không can thiệp vào mọi thứ, chủ yếu chỉ đề cập các vấn đề liên quan tình hình eo biển Đài Loan. Họ sẽ hỏi liệu các vấn đề liên quan eo biển Đài Loan có được đưa lên trang nhất hay không”, theo lời phóng viên của CTi kể với tờ The Financial Times.

Hồi năm 2010, khi Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc (Trung Quốc) lúc đó dẫn đầu một đoàn làm việc đến Đài Loan, tờ China Times đã đăng trang nhất lời chào của ông Thái Diên Minh như sau: “Thay mặt đồng nghiệp của Want Want, tôi chào mừng Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc”. Tập đoàn Want Want của ông Thái đã thu lợi không ít từ các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc đại lục suốt hàng chục năm qua.

Trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi đầu năm nay, CTi cũng thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho ứng viên đại diện Quốc dân đảng Đài Loan, nhưng kết quả chung cuộc thì bà Thái Văn Anh (Chủ tịch đảng Dân tiến - DPP) chiến thắng. Trong khi đó, nhiều thông tin cũng cho rằng Bắc Kinh tìm cách hỗ trợ các nhà tài phiệt ủng hộ Quốc dân đảng Đài Loan - đảng chính trị gần đây có xu hướng ủng hộ Trung Quốc đại lục và thống nhất 2 bờ eo biển Đài Loan.