Đảng Cộng hòa Mỹ bước vào trận chiến

Các nhà tổ chức bận rộn lên kế hoạch để đảm bảo rằng RNC phải hơn hẳn đại hội của đảng Dân chủ, vừa diễn ra từ 17 - 20.8.

Theo tờ The New York Times, hai nhà sản xuất của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice góp mặt trong khâu lên kế hoạch. Tổng thống Trump chỉ đạo tăng thời lượng ghi hình trực tiếp, đẩy các đài truyền hình Mỹ vào tình trạng phải “trực chiến” vì không nắm rõ thông tin phát sóng.