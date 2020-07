Đập Tam Hiệp đối diện thách thức lớn

Lúc 8 giờ ngày 18.7 (giờ địa phương), dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp với lưu lượng 61.000 m3/giây trong khi lượng nước xả ra với vận tốc 33.000 m3/giây. Khoảng 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa đập Tam Hiệp, đẩy mực nước trong hồ lên tới 160,17 m, vượt mức cảnh báo lũ hơn 15 m, theo Công ty Tam Hiệp Trung Quốc.

Hơn 40 người chết do lũ quét, lở đất ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ Indonesia hôm qua tiếp tục công cuộc tìm kiếm và cứu hộ sau khi các trận lũ quét và lở đất do mưa to ở tỉnh Nam Sulawesi từ ngày 13.7 khiến 36 người chết, 67 người mất tích và hơn 14.000 người sơ tán. Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho hay bùn nhấn chìm nhiều ngôi làng tới 2 m và phần lớn thi thể được kéo ra từ bùn. Lũ quét và lở đất cũng đã xuất hiện ở huyện Sorong thuộc tỉnh Tây Papua (Indonesia) hôm 16.7, khiến 5 người chết, theo Hãng tin Antara dẫn lời giới chức địa phương hôm qua.

Nhằm giảm áp lực nước trong hồ chứa, 3 cổng xả lũ của đập Tam Hiệp đã được mở vào sáng 18.7. Bức ảnh chụp ngày 17.7 do Tân Hoa xã đăng chỉ có hai cổng xả lũ được mở. Đoạn phim do Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đăng tải ngày 2.7 cho thấy 3 cổng xả lũ của đập Tam Hiệp đang xả nước. Khi đó, sông Dương Tử hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm, khiến đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước đổ về với lưu lượng 53.000 m3/giây, đẩy mực nước trong hồ chứa tăng lên 149 m, vượt mức cảnh báo 4 m. Đến ngày 8.7, Tân Hoa xã dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm liên lạc và điều phối tầng Tam Hiệp, khẳng định hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được mực nước cao tới 175 m. Ông Bao còn bác bỏ suy đoán rằng việc xả lũ của đập Tam Hiệp gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố ở hạ nguồn. Ông khẳng định một số thành phố bị ngập nặng sau khi các trận mưa to “đánh bại” hệ thống thoát nước của những địa phương đó, chứ không phải do lũ từ sông Dương Tử.