Mực nước đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo hơn 10 m, 4 địa phương báo động đỏ

Tân Hoa xã tối 16.7 dẫn thông báo từ Công ty Tam Hiệp cho hay vào lúc 8 giờ sáng 16.7, đập Tam Hiệp hứng lượng nước đổ về với lưu lượng 31.000 m3/giây và mực nước trong hồ chứa đã tăng lên mức 155,55 m.

Đoạn phim do CGTN đăng tải vào ngày 2.7 cho thấy đập Tam Hiệp có 3 cổng đang xả lũ. Khi đó, CGTN đưa tin việc xả lũ nhằm giảm mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp từ 147,51 m xuống mức an toàn 145 m. Trước đó, ngày 21.6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m, dẫn tới tin đồn đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán.

Theo CGTN, đỉnh lũ thứ 2 đang hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước đổ về có thể đạt đỉnh lên tới 55.000 m3/giây vào lúc 20 giờ tối nay 17.7 (19 giờ, theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Tân Hoa xã đưa tin khu vực ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể hứng đợt lũ mới trong vài ngày tới.

Trong khi đó, những khu vực ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử, gồm thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc) và 3 tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang hôm nay 17.7 đã ban hành báo động đỏ do mưa to tiếp tục trút xuống các con sông và hồ ở khu vực, theo Reuters.