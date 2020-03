Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ rửa tay làm gương để tuyên truyền phòng chống virus corona

Đài Nickleodon cũng sẽ tổ chức chiến dịch tuyên truyền riêng nhằm vào trẻ em. Theo thông cáo của Nhà Trắng, thời gian phát sóng các nội dung này sẽ do các đài truyền hình chịu chi phí.

Các nội dung tuyên truyền cũng sẽ hướng dẫn người dân truy cập trang thông tin của chính phủ về COVID-19.

Phu nhân của Tổng thống Donald Trump từng là người mẫu thời trang . Tuy nhiên, bà ít xuất hiện trước công chúng hơn các đệ nhất phu nhân tiền nhiệm. Chiến dịch mang dấu ấn của bà Melania mang tên Be Best, tập trung vào an toàn và sức khỏe của trẻ em.