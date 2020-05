Dịch Covid-19 đã lấy đi hơn 100.000 sinh mạng người Mỹ

Đến ngày 27.5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.698.580 ca nhiễm, 100.276 ca tử vong vì Covid-19 . Số ca hồi phục là 391.508, theo Đại học Johns Hopkins.

Với hơn 100.000 ca tử vong vì Covid-19, Mỹ chiếm 28% số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới

Theo tờ The New York Times, Mỹ trung bình ghi nhận 1.100 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày trong 3 tháng qua, mặc dù thực tế là tỷ lệ tử vong lên tới đỉnh điểm là 3.000 người tử vong mỗi ngày vào giữa tháng 4 và một lần nữa vào đầu tháng 5 trước khi giảm xuống khoảng 500 ca tử vong/ngày kể từ ngày 27.5.

Tâm dịch Covid-19 ở Mỹ là bang New York , nơi đến nay ghi nhận tổng cộng khoảng 204.000 ca nhiễm và gần 29.500 ca tử vong vì Covid-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Người Mỹ vẫn đổ ra biển dù số ca tử vong vì Covid-19 gần đạt mốc 100.000

Tuy nhiên theo tờ The New York Times và một số tờ báo khác, số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ thực sự được cho là cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức, vì nhiều người tử vong bên ngoài bệnh viện hoặc tử vong do bệnh tật khác trong khi cơ thể đang phải chống chọi với Covid-19.