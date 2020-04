Dịch Covid-19: Ngày chết chóc ở New York, ông Trump tố WHO quá dễ với Trung Quốc

Tính đến nay, số ca nhiễm ở New York tăng lên 138.836, theo CNN. Dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên 369.000, với 11.018 ca tử vong.

“Vì lý do nào đó, (WHO) được Mỹ tài trợ nhiều, nhưng lại rất coi trọng Trung Quốc… May là tôi bác bỏ lời khuyên của họ về việc tiếp tục mở cửa biên giới với Trung Quốc trong giai đoạn đầu (của dịch bệnh). Tại sao họ lại cho chúng tôi lời khuyên không tốt như thế”, ông Trump viết trên Twitter. WHO và Trung Quốc chưa có phản ứng.