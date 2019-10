Diệt xong 2 thủ lĩnh IS, Mỹ và liên quân vẫn sẽ bàn chuyện chống khủng bố

Tổng thống Donald Trump hôm 28.10 (giờ Mỹ) cho hay có thể sẽ cho giải mật và công bố một phần đoạn băng được ghi lại trong vụ đột kích của lực lượng Delta ở gần làng Barisha thuộc Syria vào khuya 26.10, rạng sáng 27.10.

Theo Reuters, đoạn băng này được cho bao gồm hình ảnh trên không và có lẽ cả những thước phim từ camera gắn trên mũ của các biệt kích ập vào nơi ẩn náu của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) . Trong cuộc họp báo sau đó, chủ nhân Nhà Trắng mô tả al-Baghdadi đã chết trong cảnh “rên rỉ và khóc lóc” khi y tự sát bằng áo cài bom, khiến 3 đứa con thiệt mạng cùng.

[VIDEO] Ông Trump hứa có thể công bố video vụ đột kích thủ lĩnh IS

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley xác nhận không có quân nhân bị thương trong lúc thực thi sứ mệnh. Có hai thủ hạ của al-Baghdadi bị bắt, và phần còn lại của thi thể thủ lĩnh IS được lấy đi khỏi hiện trường, theo AFP. Sau khi thực hiện các nghi thức dành cho người chết theo đạo Hồi, xác của al-Baghdadi đã được thả từ máy bay xuống một vị trí không được công bố trên biển. Vào năm 2011, xác thủ lĩnh Osama bin Laden của al-Qaeda cũng được thủy táng nhằm tránh biến nơi chôn cất của các trùm khủng bố thành địa điểm hành hương của những tay súng cực đoan.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters hôm qua dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Abu al-Hassan al-Muhajir, kẻ phát ngôn của IS và được cho là cánh tay mặt của al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch khác do Mỹ triển khai hồi cuối tuần qua. Trước đó, Tổng chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu (SDF), Mazloum Abdi tuyên bố al-Muhajir, nhân vật số 2 của IS đã bị trừ khử trong một chiến dịch do SDF phối hợp với lực lượng Mỹ tại thị trấn Jarablus thuộc tỉnh Aleppo.

[VIDEO] Mỹ truy sát thủ lĩnh IS nhờ lời khai từ các trợ lý

Bất chấp IS hứng chịu tổn thất nặng nề, hiện giới chuyên gia an ninh cảnh báo rằng tổ chức này vẫn là mối đe dọa tại Syria và những nơi khác. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định Mỹ rút quân khỏi Syria không có nghĩa là chính quyền Washington sẽ từ bỏ cuộc chiến chống IS. “Đây là nỗ lực quan trọng và vẫn đang tiếp diễn”, theo quan chức này. Minh chứng là ngoại trưởng của hơn 30 nước thuộc liên quân chống IS sẽ hội tụ về thủ đô Washington D.C vào ngày 14.11, bàn về sứ mệnh tiêu diệt khủng bố trong thời gian tới, theo AFP.