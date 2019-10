Hé lộ chi tiết vụ đột kích của biệt đội Mỹ nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS

Đoạn băng quay lại một hố sâu trên mặt đất và những gì còn sót lại sau một vụ tấn công chớp nhoáng, như những mảnh vụn quần áo dính máu. Thậm chí có cảnh xảy ra một vụ nổ trong đêm.

Trước đó, báo đài khu vực và quốc tế lần lượt dẫn nhiều nguồn thạo tin cho thấy Mỹ đã triển khai chiến dịch đặc biệt ở Syria nhằm vào thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và gặt hái thành công.

Dẫn hai nguồn tin cao cấp của chính quyền Washington, tờ The New York Times cho hay các biệt kích Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích đầy táo bạo ở vùng tây bắc Syria hôm 26.10 (giờ địa phương). Mục tiêu là thủ lĩnh của IS, nhưng không nêu tên.

Ảnh chụp cho thấy chính phủ Mỹ 'săn đầu' thủ lĩnh IS với thù lao 25 triệu USD rewardsforjustice.net

Sau đó, giới truyền thông cho hay kẻ bị săn lùng là Abu Bakr al-Baghdadi , nhân vật đang bị chính phủ Mỹ treo thưởng với giá 25 triệu USD, theo trang rewardsforjustice.net.

Reuters dẫn lời hai quan chức Iran cho phía Syria đã thông báo với chính quyền Tehran về vụ tiêu diệt al-Baghdadi.

Cùng lúc đó, các nguồn tin an ninh Iraq cũng xác nhận trùm IS đã bị tiêu diệt, dựa trên tin tức từ đội tình báo nước này được giao nhiệm vụ theo dấu al-Baghdadi.

“al-Baghdadi đã bị tiêu diệt cùng với cận vệ ở Idlib, sau khi nơi ẩn náu của y đã bị phát hiện trong lúc thủ lĩnh IS đang tìm cách đưa gia đình rời khỏi Idlib và di chuyển về hướng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ”, theo một nguồn tin chia sẻ với Reuters.

Chiến dịch xuyên đêm

Tổ chức quan sát Nhân quyền Syria cho hay một phi đội gồm 8 trực thăng, được một máy bay chiến đấu hộ tống, đã tấn công các cứ điểm của nhóm vũ trang Hurras al-Deen (một nhánh con của al-Qaida) ở phía bắc thành phố Idlib.

Chiến dịch đột kích diễn ra tại Barisha, một ngôi làng nhỏ vốn được cho là nơi các tay súng IS ẩn náu trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter "Một điều vô cùng quan trọng vừa xảy ra" Twitter

“Các trực thăng Mỹ đã thả biệt kích từ trên không, trước khi các vụ đụng độ diễn ra giữa lực lượng này với nhóm khủng bố có vũ trang trên mặt đất”, theo tổ chức trên, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về vụ việc.

Sau khi có tin biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố, chỉ huy lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, ông Mazloum Abdi hôm 27.10 tuyên bố thành công của chiến dịch trên là kết quả của sự hợp tác tình báo giữa tổ chức này với phía Mỹ.

Tiếp đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố chiến dịch truy quét khủng bố của Mỹ tại Idlib đã được triển khai dựa vào sự phối hợp thông tin tình báo và trao đổi giữa quân đội hai nước, theo Reuters.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter: "Một điều vô cùng quan trọng vừa xảy ra", thu hút sự quan tâm đông đảo của những người theo dõi tài khoản ông.