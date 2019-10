Trộm quần lót để giúp nhận dạng thủ lĩnh IS

Tờ The Guardian ngày 29.10 đưa tin Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do các tay súng người Kurd lãnh đạo, cho biết họ đã cài một gián điệp để trộm chiếc quần lót của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS ) Abu Bakr al- Baghdadi giúp nhận dạng sau khi hắn bị tiêu diệt.