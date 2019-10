Mỹ tiêu diệt 'thủ lĩnh khủng bố khét tiếng nhất thế giới'

Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu lộ diện trước truyền thông vào năm 2014, tuyên bố thành lập IS. Vào thời điểm trỗi dậy mạnh nhất, IS kiểm soát lãnh thổ chạy dài từ miền bắc Syria dọc theo các thung lũng của sông Tigris và Euphrates đến vùng ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq. Hàng ngàn thường dân vô tội bị sát hại trong thời gian này, đồng thời các vụ hành quyết công dân nước ngoài cũng gây rúng động thế giới. IS nhận trách nhiệm hoặc kích động các vụ tấn công ở nhiều thành phố phương Tây, bao gồm Paris, Nice, Orlando, Manchester, London và Berlin. Ảnh chụp cho thấy chính phủ Mỹ 'săn đầu' thủ lĩnh IS với thù lao 25 triệu USD Đến năm 2017, IS bị đánh bật khỏi Mosul ở Iraq và Raqqa (Syria), kể từ đó nhanh chóng bị đẩy lui ở khắp nơi. Chính phủ Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ hoặc tiêu diệt thủ lĩnh IS. Lần thứ hai al-Baghdadi xuất hiện là vào tháng 4.2019.