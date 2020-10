Điều gì xảy ra khi ứng viên tổng thống Mỹ không tiếp tục tranh cử?

Thời điểm được đề cập ở đây là lúc các ứng viên đã chính thức được chọn làm đại diện cho đảng, do đó sẽ không thể quay lại giai đoạn bầu cử sơ bộ để cử tri lựa chọn.

Ông Richard H. Pildes, giáo sư về Luật hiến pháp tại Đại học New York (Mỹ) cho rằng trong trường hợp có ứng cử viên tổng thống không thể tiếp tục tham gia đường đua, vì lý do sức khỏe hoặc sự cố bất ngờ nào đó, “quả bóng” sẽ chuyền tới tay của đảng chính trị mà ứng cử viên đó đại diện, theo The Washington Post.