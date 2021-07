Điều quân đến châu Á, Anh đối đầu Trung Quốc

Nhật, Pháp tăng cường hợp tác an ninh ở Indo-Pacific Tờ Nikkei Asia đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh để đảm bảo Indo-Pacific tự do và rộng mở. Tuyên bố được đưa ra tại Tokyo vào ngày 24.7, sau khi ông Macron đến Nhật dự lễ khai mạc Olympic ngày 23.7. Đây là lần thứ hai ông Macron và ông Suga gặp nhau sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh hồi tháng 6. Theo tuyên bố chung, hai nước sẽ thúc đẩy an ninh hàng hải và phát triển cơ sở hạ tầng các nước ven biển trong khu vực Indo-Pacific, phù hợp với lộ trình hợp tác song phương đưa ra năm 2019. Hai nhà lãnh đạo cũng quan ngại về các cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Ngoài ra, tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân phối vắc xin Covid -19 một cách công bằng. Đông A