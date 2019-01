Đô thị châu Á nghẹt thở vì bụi siêu mịn

Ngày 16.1, hàng triệu người ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ được hít thở bầu không khí sạch nhất kể từ đầu năm khi chỉ số chất lượng không khí lên được mức… “tồi tệ”, tờ Mirror Now dẫn đánh giá của Cơ quan Khí tượng quốc gia cho hay. Trong suốt nhiều ngày trước đó, chỉ số này luôn ở mức “rất tồi tệ” hoặc thậm chí “cực kỳ nghiêm trọng” với làn khói mù ô nhiễm dày đặc đến mức gây cản trở tầm nhìn và khiến hàng chục chuyến xe lửa ra vào New Delhi bị hoãn. Chỉ số hạt bụi siêu mịn (có đường kính dưới 2,5 micromet) trong không khí từ mức 440 microgram/m3 không khí hồi đầu tháng, gấp 12 lần ngưỡng an toàn cho con người là 35, hạ xuống còn 92. Tình hình này đủ làm các chuyên gia “lạc quan” đánh giá chất lượng không khí sẽ tạm cải thiện trong vài ngày tới nhưng vẫn chỉ trong khung “tồi tệ”.