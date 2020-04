Doanh số bán mặt hàng này tăng gấp 3 khi xứ Kiwi cách ly xã hội

Theo tờ The Guardian ngày 9.4, hãng bán đồ chơi người lớn Adult Toy Megastore có trụ sở tại New Zealand cho hay doanh số bán đồ chơi tình dục của hãng tăng gấp 3 lần trong 48 giờ, trước khi lệnh cách ly xã hội ở New Zealand có hiệu lực vào ngày 25.3.