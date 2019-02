Đòn giãy chết của IS ở Syria

Theo Reuters dẫn lời ông Mustafa Bali, người đứng đầu văn phòng báo chí của SDF, các tay súng IS trong vài ngày qua đã tiến hành 2 cuộc tấn công khiến nhiều thành viên SDF thiệt mạng.

Đây được xem là sự vùng vẫy của IS trong bối cảnh tổ chức này hiện chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng 700 m2 trong thị trấn Baghouz thuộc miền đông Syria.

SDF đang tiến hành chiến dịch cuối cùng nhằm quét sạch IS nhưng chưa thể đẩy mạnh tấn công vì lo ngại các tay súng sử dụng dân thường làm lá chắn sống. LHQ ngày 19.2 cho hay còn khoảng 200 người đang mắc kẹt trong khu vực do IS kiểm soát.