Đông Nam Á ứng phó đại dịch COVID-19

Việt Nam đề nghị lùi Hội nghị Cấp cao ASEAN đến tháng 6 Tối 19.3, Bộ Ngoại giao ra thông báo: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi lãnh đạo các nước ASEAN và New Zealand đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN - New Zealand dự kiến vào ngày 8 - 9.4.2020 tại Đà Nẵng tới cuối tháng 6.2020. Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam tới nay đã cơ bản hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng sự điều chỉnh thời gian họp của hội nghị là cần thiết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng trong khu vực và trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Vũ Hân