Dự án trồng rừng ngập mặn của người Việt đạt giải thưởng quốc tế

Theo PreventionWeb, dự án mang tên “Gốc rễ bền chặt, phụ nữ quật cường” nhằm trồng rừng ngập mặn ở phá Tam Giang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và hỗ trợ phụ nữ địa phương đã chiến thắng Giải thưởng RISK năm 2021 trị giá hơn 118.000 USD. Giải thưởng do Quỹ Munich Re phối hợp với Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai của Liên Hiệp Quốc (UNDRR) lập ra nhằm giúp cải thiện việc giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai.

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) có trụ sở tại thành phố Huế kết hợp với Đại học Potsdam, Đức thực hiện. Theo Giám đốc CSRD Phạm Thị Diệu My, bằng cách lập ra vườn ươm rừng ngập mặn và giao cho cộng đồng điều hành, dự án trao quyền cho phụ nữ trong việc quản lý rủi ro thiên tai ở khu vực thường xuyên bị lũ lụt nghiêm trọng. Dự án cũng hỗ trợ sinh kế cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương do phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên.